Marvel : la sortie du film Black Widow reportée

Scarlett Johansson ne débarquera pas à la date prévue dans nos salles obscures. Epidémie de coronavirus oblige, le nouveau film du Marvel Cinematic Universe, édité par Disney, Black Widow ne sortira pas à la date annoncée. L’oeuvre consacrée à Natasha Romanoff, ou Veuve Noire, devait en effet sortir le 29 avril en France et le 1er mai aux Etats-Unis. Disney a préféré la jouer safe en repoussant le film à une date ultérieure, non précisée pour l’instant, comme il l’a affirmé aux médias américains tel que Variety.

Ce n’est pas le premier film Disney repoussé à une date inconnu à cause du coronavirus. C’est également le cas de Mulan, le remake en live action du célèbre dessin animé, et de Les Nouveaux Mutants, déjà maintes fois repoussés par la Fox. Avec Black Widow, Disney s’assurait de très forts revenus, d’autant que le film s’annonçait prometteur. Ce report est donc un signe de plus que l’épidémie de coronavirus n’est pas prête de s’arrêter de si tôt.

D’autres grandes pontes du cinéma ont reporté leurs films, comme Universal qui a repoussé Fast & Furious 9, qui sortira finalement dans un an ! MGM a également repoussé le dernier James Bond, Mourir peut attendre, à novembre. Sans un bruit 2, qui devait sortir demain, a également été repoussé.

4 / 5 ( 1 vote )