Grosse promo d’Amazon sur la Xbox One X

Si vous êtes, comme la majorité des gens, confinés chez vous, vous allez devoir trouver de quoi vous occuper. Ça tombe bien, le géant Amazon a décidé de brader la Xbox One X en lui faisant perdre 200 euros, et ce, en pack ! La Xbox One X, actuellement la console de jeu vidéo la plus puissante sur le marché (avant l’arrivée prévue des next gen en fin d’année), est donc proposée par Amazon à 299 euros au lieu de 499 euros.

La console est livrée en pack avec le très bon Star Wars Jedi Fallen Order, sorti en fin d’année dernière. Mais si vous voulez notre avis, on vous conseille d’acheter en complément le Gamepass de Microsoft, qui vous permettra de profiter de dizaines de titres immanquables pour seulement 10 euros par mois. Le catalogue est en sus renouvelé tous les mois, donc vous pourrez jouer à d’autres jeux constamment.

L’achat peut être intéressant, surtout en cette période de coronavirus. Les consoles de nouvelle génération, à savoir la Playstation 5 et la Xbox Series X, pourraient en effet être retardées à cause d’une production en berne. Avec cette Xbox Series X, vous pourrez ainsi profiter des nouveaux titres de cette année 2020, comme le très prochain Doom Eternal et surtout Cyberpunk 2077, en septembre. Bref, vous pouvez craquer les yeux fermés si vous voulez jouer en 4K et avec les meilleurs graphismes du marché.

