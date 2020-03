Confinement : finalement, l’attestation de sortie n’est pas valable sur smartphone

A situation de crise exceptionnelle… difficultés de communication. Alors que les Français ont désormais besoin d’une attestation sur l’honneur pour sortir de chez eux, à cause de la crise de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier, une information avait été diffusé hier : pas besoin de papier pour montrer son attestation, un fichier numérique sur smartphone suffisait. C’est la gendarmerie nationale qui l’avait affirmé sur son compte Twitter.

Auprès du site Numerama, c’est le ministère de l’Intérieur lui-même qui avait confirmé l’information, indiquant qu’il était possible de montrer une attestation, modifiée en conséquence, pour sortir de chez soi. Ce n’est désormais plus possible, comme l’a affirmé en rétropédalant le ministère. « Seules sont reconnues valables les attestations officielles et les attestations sur l’honneur rédigées sur papier libre », a-t-il indiqué.

Autrement dit, armez-vous de suffisamment de papier si vous comptez bientôt sortir. D’autant que les déclarations orales ne sont pas du tout valables et vous vaudront désormais une amende de 135 euros. « L‘objectif est vraiment que les citoyens comprennent que la règle est le confinement et que la sortie n’est que l’exception, si elle est nécessaire et dans ce cas là, il faut la justifier », a rappelé le ministère de l’Intérieur. Pour la télécharger, puis l’imprimer obligatoirement, rendez-vous ici. Si vous n’avez pas d’imprimante, vous pouvez l’écrire par vous-même.

