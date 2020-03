Bouygues Telecom offre 34 chaînes et augmente votre débit Internet !

La bonne nouvelle de la journée, on la doit à Bouygues ! L’opérateur a annoncé aujourd’hui qu’il offrirait à ses abonnés fixes plus de 34 chaînes télévisées. En cette période de confinement, les acteurs du numérique semblent donc nous chérir, puisque Canal + a également offert plusieurs de ses chaînes à toutes les personnes disposant d’une box internet.

Voici la liste des chaînes offertes :

Ab1 HD

Action HD

Adult Swim

Africâble

Animaux

Baby TV

Boing

Boomerang HD

Boomerang+1

Canal J HD

Channel One Russia

Chasse & Pêche

Crime District HD

Echourouk News

Ennahar Tv

Eurochannel HD

Mangas Hd

Melody

Melody D’afrique

My Zen

Nickelodeon

Nickelodeon +1

Nickelodeon 4teen

Nickelodeon Junior

Paramount Décalé HD

Paramount HD

Rai 24 News

Rtl Television

Science&Vie TV

Tgcom 24

Tiji

Toonami HD

Toute L’histoire

Trek HD

Ces chaînes sont donc disponibles pour tous ceux qui ont une Bbox. Elles seront gratuites jusqu’au 30 avril, sauf si le confinement continue au-delà on imagine. Du reste, Bouygues a également annoncé que tous ses clients pourront proposer du débit jusqu’ici réservé à l’offre Bbox Ultym, à savoir 1 Gb/s en débit descendant et 500 Mb/s en débit montant. « Plus que jamais dans le moment particulier que nous traversons tous, Bouygues Telecom place la qualité des relations humaines au cœur de ses actions et de ses intentions », conclut l’opérateur dans un communiqué.

