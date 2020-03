Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft

Parce qu’il n’y a pas que le coronavirus dans le monde en ce moment. Le richissime Bill Gates a en effet annoncé quitter le conseil d’administration de Microsoft vendredi 13 mars. La raison ? Il veut consacrer plus de temps à ses activités philanthropiques, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et du changement climatique. Ah, quel homme, ce Bill Gates.

Le multimillionnaire américain quitte donc le géant de l’informatique dans le but de gérer l’une des plus importantes organisations caritatives au monde, à savoir, la sienne : la Fondation Gates. Cette dernière dispose de milliards de dollars d’actifs et finance, à travers le monde, des programmes de santé pour lutter contre les maladies et la pauvreté. Quel homme, vraiment !

«Ce fut un honneur et un privilège immenses de travailler et d’apprendre avec Bill pendant toutes ces années», a déclaré Satya Nadella, le patron de Microsoft. Pour rappel, Bill Gates avait déjà quitté la direction de Microsoft en 2008 mais était resté président du conseil d’administration jusqu’en 2014. Il gardera encore aujourd’hui des fonctions de conseiller technique. Au final, il ne quittera probablement jamais vraiment Microsoft. En tous cas, Microsoft va devoir gérer la crise du coronavirus, comme toutes les autres entreprises. Et il va devoir le faire sans Bill Gates.

