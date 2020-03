L’iPhone 9 repoussé à cause du coronavirus

On en a beaucoup parlé ici sur World is Small. La marque à la pomme avait en effet prévu un nouvel iPhone SE, plus communément appelé iPhone 9. Ce téléphone pas cher devait coûter environ 400 dollars et surtout adopter le design de l’iPhone 8, mais avec les entrailles surpuissantes de l’iPhone 11, et donc la dernière puce d’Apple. Pour annoncer ce nouveau téléphone, Apple avait prévu une keynote au mois de mars. Manque de chance, le coronavirus sévit et inquiète les marchés du monde entier. La firme californienne aurait donc reportée cette keynote à cause de la production en berne, selon le site Cult of Mac.

Mais surtout, Apple serait très inquiet de faire venir des centaines de journalistes et autres influenceurs à l’Apple Park pour tenir sa keynote. Et pas certain également que Trump aurait permis ça, suite à son annonce de suspendre tous les vols en direction et depuis l’Europe. Il est par ailleurs impossible de tenir assez distance entre chaque personne, et le comté de Santa Clara a pris la décision d’interdire les rendez-vous de plus de 1000 personnes.

Pour rappel, la keynote devait se tenir le 31 mars, selon diverses rumeurs. Apple connaît de gros problèmes de production pour deux produits en particulier, à savoir l’iPhone 9 et le nouvel iPad Pro. Il est tout à fait possible que l’iPhone 12 soit repoussé. A voir à quelle date aura lieu cette keynote tant attendue.

