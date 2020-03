Oppo Find X2 : le point sur ce smartphone haut de gamme prometteur

Ici, on critique souvent les marques chinoises pour leur manque d’innovation et leur habilité à copier à tout va ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais quand elles annoncent un bon produit, on le dit aussi ! La preuve avec la dernière révélation de la marque Oppo, qui a dévoilé il y a peu son Find X2, un smartphones aux caractéristiques très hautes de gamme.

Ce Find X2 arbore notamment un superbe écran AMOLED QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 HZ. Il est sans aucune bordure et intègre un capteur d’empreintes, ainsi qu’une caméra poinçon de façade de 32 mégapixels. C’est énorme. A l’intérieur, on pourra compter sur un processeur Snapdragon 865, compatible 5G, équipé de 12 GO de RAM LPDDR5, de 500 Go de capacité de stockage, d’une batterie de 4260 mAH 65W. Il possède également un système de recharge ultra rapide SuperVooc 2.0, avec 100% de charge en 38 minutes seulement et 60% de charge en 15 minutes. Encore, une fois, c’est énorme.

Au dos, on pourra profiter un bloc photo à trois capteurs avec un capteur principal de 48 mégapixels compatible RAW, un téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom hybride x10 et zoom numérique x60, et un ultra grand angle de 48 mégapixels. L’Oppo Find X2 est également capable d’enregistrer en 4K 60 images par secondes, et ce, stabilisé. Le prix sera de 1199 euros et le téléphone sortira en mai.

4 / 5 ( 1 vote )