L’Oppo Watch, vulgaire clone de l’Apple Watch

La rédaction de World is Small, une fois n’est pas coutume, est choquée. Choquée par l’annonce toute récente d’une nouvelle montre connectée. Une nouvelle smartwatch qui provient directement de la marque chinoise Oppo, qui, parfois, innove, mais la plupart du temps s’inspire grandement de ce qui a déjà été fait. Oppo a donc dévoilé en grande pompe il y a quelques jours seulement le téléphone Find X2 Pro, très prometteurs et haut de gamme. Et, plus discrètement, son Oppo Watch qui ressemble comme deux gouttes d’eau à l’Apple Watch.

En fait, elle ne lui ressemble pas. Elle la copie entièrement. Son design, avec son cadran aux bords arrondis et ses matériaux, est une stricte copie de la montre à la pomme. Mais le design n’est pas le seul à être mis en cause ! A l’intérieur de la montre Oppo, la même interface que watchOS ! On retrouve les mêmes couleurs, les mêmes boutons, les mêmes polices, et même des fonds d’écrans identiques à ceux proposés par la marque à la pomme.

La marque chinoise semble s’être elle-même rendue compte du caractère honteux de sa montre, puisqu’elle n’en a présenté que très peu de visuels. L’Oppo Watch profite du NFC, d’un écran AMOLED 1,91 pouces, d’une eSim, de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage, avec 40h d’autonomie. Elle coûtera 200 euros environ en Chine.

4 / 5 ( 1 vote )