Apple : Foxconn enregistre sa plus grande baisse de revenus en 7 ans

Décidément, le coronavirus a de très mauvaises influences sur l’économie mondiale. Et notamment sur Foxconn, l’un des meilleurs sous-traitants d’Apple. Le fournisseur qui assemble les iPhone a en effet dévoilé ses derniers résultats financiers, qui concernent donc le mois de février. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la baisse des revenus est énorme par rapport à l’année dernière : 217,5 milliards de dollars taïwanais, soit 6,59 milliards d’euros, soit un ahurissant recul de 18,13%. C’est la baisse la plus importante depuis mars 2013. En outre, si l’on compare les revenus de février à ceux de janvier, la baisse est de… préparez-vous… 40% !

Évidemment, en cause, le Coronavirus, qui a poussé le gouvernement chinois à prendre des mesures drastiques de précaution. De nombreuses usines de production ont fermé pour le pire, et tournent au mieux à mi-régime. Le groupe Foxconn s’attend par ailleurs à revenir à une situation normale d’ici la fin du mois, quand les employés seront de retour.

La marque à la pomme s’inquiète donc de ne pas avoir ses iPhone 12 à temps. La production risque d’être compliquée si la crise perdure. N’oublions également pas que l’iPhone 9, ou SE2, devrait débarquer durant ce 1er semestre 2020. La firme californienne réussira-t-il à tenir ses délais ?

