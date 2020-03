Disney + : voici l’intégralité du catalogue français

La firme aux grandes oreilles, Disney, va enfin sortir dans les prochains jours (le 24 mars pour être exact) son tant attendu service de streaming, Disney +, dans notre beau pays la France. Et puisqu’une bonne nouvelle est souvent accompagnée d’une autre, la marque américaine a mis en ligne une page sur laquelle se trouve l’ensemble des contenus qui seront disponibles dans l’hexagone.

Le géant annonce donc un contenu gargantuesque, composé de 500 films et de plus de 300 séries ! Sauf que voilà, Disney semble s’être quelque peu emballé sur ces nombres. Selon un comptage effectué par le site français Numerama, seuls 144 épisodes sont listés sur cette page. Et, comme d’habitude avec la France, la chronologie des médias prive les utilisateurs de nombreux programmes pourtant visionnables outre-Atlantique.

Parmi eux, beaucoup de films récents. Par exemple, nous ne pourrons pas voir La Reine des Neige 2, Avengers Infinity War et Avengers Endgame, ni le dernier Star Wars : l’Ascension de Skywalker. Et non, il faudra plutôt se contenter de bons vieux classiques, tels que Robin des Bois, la Belle et le Clochard, Pinocchio… Tous déjà vus des dizaines de fois. Pour accéder à Disney +, il faudra débourser 6,99 euros par mois ou 69,99 euros à l’année, sauf si vous êtes chez Canal + et vous en profiterez alors gratuitement pour un an minimum.

