L’accord entre Canal + et Disney + coûte 50 millions d’euros par an

On pouvait s’attendre à une somme encore plus conséquente, mais finalement, c’est un deal plus profitable pour Canal + que pour Disney. Le journal L’Opinion a en effet annoncé que la chaîne Canal + a déboursé 250 millions d’euros sur 5 ans pour signer son accord avec Disney, dans l’optique de n’être l’unique diffuseur sur les box de Disney +. L’accord dépasse même le cadre de Disney + puisqu’il comprend aussi la rémunération des chaînes Disney, tels que Disney Channel, ou les droits sur la rediffusion de films ou séries.

Cet accord retranscrit la stratégie de Canal + depuis plusieurs années, puisque la chaîne avait notamment signé des deals avec Netflix et beIn Sports pour pouvoir ainsi devenir un agrégateur de contenus. Pour rappel, Canal + sera l’unique distributeur en France de Disney + sur les box. Si vous avez une Livebox, une Freebox, une SFR Box ou une Bbox, vous devrez ainsi passer par Canal +

Pour autant, vous pourrez souscrire à Disney + depuis votre ordinateur, smartphone, tablette, téléviseur connecté ou console de jeux vidéo pour y avoir accès. Ca marche comme pour Netflix, via l’application. Disney + sera disponible le 24 mars en France pour 6,99€/mois ou 69,99€/an. Il sera gratuit à vie pour certains abonnés de Canal +, les autres en profiteront pour un an minimum.

