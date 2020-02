WordPress demeure le CMS le plus populaire au monde

Lorsque l’on parle de site internet, il y a un mot qui revient souvent en bouche : WordPress. Ce CMS est en effet utilisé pour une belle majorité de sites internet, notamment pour sa facilité d’utilisation et sa polyvalence en termes de contenus. Et le rapport de Vanson Bourne, qui travaille chez WP Engine et a interrogé près de 300 entreprises américaines et britanniques, prouve encore une fois l’hégémonie de WordPress. Il est de loin le CMS le plus apprécié et le plus utilisé.

Il est en effet plus utilisé que Joomla, Drupal, Umbrasco, Sitecore… Un rivalise toujours cependant, c’est Adobe Experience Manager. Il est utilisé à 68%, tandis que WordPress est à 66%. Mais le retour sur investissement étant estimé à plus rentable chez WordPress, ce dernier conserve sa popularité sans faille.

« Pour les entreprises d’aujourd’hui, l’utilisation d’un CMS n’est plus une option, c’est un devoir. Les résultats de la recherche montrent clairement que non seulement la plupart des entreprises, sinon toutes, utilisent un CMS, mais qu’elles en utilisent très probablement plusieurs. WordPress est l’une des deux principales plateformes pour les utilisations primaires et secondaires, avec des avantages évidents en termes de facilité d’utilisation, de retour sur investissement, d’agilité et de rapidité de mise sur le marché. C’est également l’un des principaux CMS pour les applications sans tête, qui continuent à se développer sur ce marché très important », a expliqué le fondateur de WP Engine Jason Cohen.

