Microsoft dévoile les spécifications de la Xbox Series X

Plus le temps passe, plus l’on s’approche de la sortie de la nouvelle génération de consoles – du moins si le Coronavirus n’empêche pas sa production d’ici là. Microsoft ne lâche en tout cas rien, si ce n’est les spécifications de sa console la Xbox Series X, afin de gagner une petite avance en termes de communication. Ne perdons pas plus de temps, voici la liste de spécifications de la console :

Un processeur de 12 téraflops avec architectures Zen 2 et RDNA 2 d’AMD

Du Rate Shading (VRS) pour garantir un framerate entre 60 et 120 images par secondes

Le DirectX pour du Raytracing accéléré matériellement

Du stockage SSD pour des temps de chargement réduits

La fonction Quick Resume

Le Dynamic Latency Input (DLI), qui réduira la latence entre les manettes et l’affichage du jeu sur l’écran

Le HDMI 2.1 (affichage 4K à 8K)

La rétrocompatibilité Xbox, Xbox 360, Xbox One

La compatibilité avec les jeux du GamePass

La compatibilité des accessoires Xbox One

La fonction Smart Delivery, qui remplacera sans problème les remasters (dont profitera d’ailleurs Cyberpunk 2077)

Avec ses caractéristiques, Xbox reviendrait-il dans la course ? En tous cas, ça fait rêver. Espérons désormais que les jeux suivront, contrairement à l’ancienne génération de consoles, outrageusement dominée par Sony.

