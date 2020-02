Honor dévoile deux nouveaux smartphones, les Honor View 30 Pro et 9X Pro

Deux nouvelles annonces de la part de la marque attachée à Huawei, Honor. La firme chinoise a en effet tenu à montrer pour la première fois deux nouveaux smartphones, surnommés 9X Pro et View 30 Pro. Pour rappel, ces annonces surviennent alors que le Mobile World Congress devait se tenir actuellement à Barcelone, mais à cause du coronavirus, le salon a été annulé faute d’entreprises voulant faire le déplacement.

Le premier d’entre eux, le 9X Pro, est un smartphone moyen de gamme totalement borderless, puisque le capteur photo frontal de 16 mégapixels est caché dans un tiroir motorisé. Il est équipé d’un écran IPS de 6,58 pouces profitant de la résolution 2340 x 1080 pixels. Son processeur est un Kirin 810 et il dispose de 6 Go de RAM, d’un capteur d’empreintes sur la tranche de l’appareil et d’une batterie de 4000 mAh. Niveau module photo derrière, on compte trois capteurs, un à 40 MP, l’autre à 8 MP en grand angle, et le dernier à 2 MP pour le calcul de la profondeur de champ. Il sera proposé à 249 euros en mars.

Quant au View Pro 30, c’est un téléphone haut de gamme avec un écran LCD 6,57 pouces Full HD+ et un double capteur photo de façade, de 32 MPx grand angle et 8 MP. Du reste, on compte un Kirin 990, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh, et trois capteurs photos arrière de 40 MP, de 12 MP ultra grand angle et d’un téléobjectif de 8 MP. Sortie au mois de mars également.

