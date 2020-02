Disney + sera gratuit pour les abonnés de Canal +

Une vraie bonne nouvelle pour les abonnés de Canal +. Le géant Disney, grâce à la signature d’un partenariat avec la chaîne cryptée, offrira son service de streaming Disney + à tous les abonnés de Canal +. C’est ce qu’a annoncé l’entreprise française dans un mail envoyé à ceux qui ont souscrit un abonnement.

« Disney+ débarque en France le 24 mars et s’invite dans votre abonnement CANAL+. Sans rien en échange. Rien que pour vous. On est d’accord, c’est dément ! », indique la chaîne cryptée dans son e-mail. Mieux encore, les abonnés n’auront strictement rien à faire puisque Disney + sera automatiquement offert à partir du 24 mars, date de sortie du streaming en France.

En revanche, tous les abonnés n’auront pas droit à un abonnement gratuit à vie à Disney +. Ce devrait être le cas pour les abonnés ayant souscrit à un pack Ciné Series, à l’offre Intégrale ou à l’offre Intégrale +. Pour ceux qui n’ont que Canal +, ils auront Disney + gratuit pendant 1 an, ce qui est toujours bon à prendre. Pour rappel, Disney + est disponible depuis la fin d’année dernière aux Etats-Unis et vous permettra de visionner les classiques Disney, de nombreux films de la Fox, les Pixar, les Marvel, les Star Wars, et de nombreuses séries originales issues de ces univers seront disponibles.