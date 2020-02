The Witcher : le tournage de la saison 2 débute avec de nouveaux personnages

S’il y a bien une série télévisée qui a marqué les esprits en l’année 2019, c’est The Witcher. La saga littéraire, devenue mythique grâce aux jeux vidéo du studio polonais CDProjekt Red, est désormais entrée dans la pop culture grâce aux épisodes signés Netflix. La série, malgré une chronologie un peu difficile à comprendre pour les non-initié, s’est targuée peu après sa diffusion d’être l’un des programmes les plus regardés sur Netflix – selon les statistiques du géant.

Le succès fut tel que la saison 2 a été annoncée dans la foulée. 8 épisodes sont d’ores et déjà au programme, et son tournage a déjà commencé au Royaume-Uni. Netflix annonce également que sept nouveaux personnages feront leur apparition.

Parmi eux, évidemment, Henry Cavill, qui reprendra son rôle de Geralt de Rivia. La sublime Anya Chalotra sera toujours Yennefer de Vengerberg, tout comme Freya Allan incarnera Ciri. Joey Batey continuera en tant que Jaskier. Quant aux petits nouveaux, ce seront Yasen Atour en tant que Coen, Agnes Bjorn en tant que Vereena, Paul Bullion en tant que Lambert, Kristofer Hivju en tant que Nivellen, Thue Ersted Rasmussen en tant que Eskel, Aisha Fabienne Ross en tant que Lydia et Mecia Simson en tant que Francesca.

« La réaction à la première saison de The Witcher a placé la barre très haut pour l’ajout de nouveaux talents pour la deuxième saison », a déclaré la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich. « Sophie Holland et son équipe de casting ont une fois de plus trouvé les meilleures personnes pour incarner ces personnages, nous sommes impatients de voir ces nouvelles histoires prendre vie », a-t-elle ajouté auprès de Deadline. La saison 2 de The Witcher sortira en 2021.

