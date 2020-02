Coronavirus : Sony et Facebook absents de la Game Developers Conference 2020

Le Coronavirus qui frappe actuellement le monde entier pousse de nombreux acteurs internationaux à annuler leur venue sur des salons de renommée. C’est le cas de Sony et Facebook qui ont décidé de ne pas venir à la Game Developers Conférence de 2020, ou GDC, qui devrait avoir lieu du 16 au 20 mars à San Francisco. Devrait avoir lieu, car le dernier salon mondial prévu, le MWC de Barcelone, a été annulé à cause des entreprises ont elles aussi décidé de ne pas y venir.

Sony a également annoncé il y a quelques jours qu’il ne participera pas à la PAX East 2020 de Boston, alors même que le géant japonais doit sortir, et donc présenter en amont, sa Playstation 5 à la fin de l’année. Sony justifie l’annulation de sa venue à la GDC par les mots suivants : « Nous avons pris la décision difficile d’annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des craintes grandissantes liées au Covid-19 (également connu sous le nom de coronavirus). Nous avons déterminé qu’il s’agissait de la meilleure option étant donné que la situation autour du virus et les restrictions globales en matière de déplacements changent quotidiennement ».

Facebook, quant à lui, a indiqué que les annonces prévues autour de sa division Oculus seront faites « via des vidéos, des sessions de questions-réponses en ligne, etc. ». Pour rappel, le Coronavirus sévit depuis décembre en Chine, et a frappé il y a peu l’Italie qui pourrait être un possible foyer d’infection.

