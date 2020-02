Coronavirus : Apple annonce des recettes en baisse

Le Coronavirus, qui frappe durement la Chine en ce moment-même, a un impact direct sur la production d’appareils technologies. Les usines de production des marques du monde entier sont en effet présentes dans le pays, et la crise sanitaire les empêche d’ouvrir et de fonctionner correctement. Conséquence ? Apple a annoncé être touché et a prévenu sur son site que les prévisions financières ne pourront pas être atteintes et que l’offre d’iPhone sera limitée.

« Le travail commence à reprendre dans tout le pays, mais nous connaissons un retour à la normale plus lent que prévu. En conséquence, nous ne prévoyons pas d’atteindre les prévisions des revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars », indique Apple. « Bien que les usines de nos partenaires qui fabriquent les iPhone soient situées en dehors de la province du Hubei — et bien que toutes ces installations aient rouvert — elles reprennent plus lentement que nous l’avions prévu (…) Ces pénuries d’approvisionnement d’iPhone affecteront temporairement les recettes dans le monde », continue la marque.

« En dehors de la Chine, la demande des clients dans toutes nos catégories de produits et de services a été forte jusqu’à présent et conforme à nos attentes », conclut Apple. La firme californienne avait prévu des revenus entre 63 et 67 milliards de dollars pour ce trimestre.

