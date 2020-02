Jailbreak : Unc0ver pour iOS 13 est disponible

Il est enfin là. Si vous avez à coeur d’optimiser à fond votre iPhone 11, 11 Pro, XS ou XR, Unc0ver pour iOS 13 est disponible rien que pour vous. En effet, ce jailbreak prend en charge ces derniers téléphones. Du côté des iPad supportés, on pourra compter sur les iPad Air 3, iPad mini 5 et iPad Pro 2018. Ce jailbreak d’iOS 13 prend en charge toutes les versions d’iOS 13 sauf iOS 13.3.1, alors attention ! On vous conseille de faire vite si vous souhaitez jailbreaker, car dès qu’Apple sort sa mise à jour, le dernier jailbreak n’est plus applicable…

Pour jailbreaker son appareil, la méthode principale est très simple. Vous n’avez même plus besoin d’ordinateur comme au bon vieux temps. Rendez-vous sur iosninja.io en cliquant ici depuis Safari sur iPhone, cliquez sur le bouton violet “Tap to install on device”, sélectionner “Installer” sur la fenêtre qui s’affiche, puis rendez-vous dans Réglages, Général, Gestion de l’appareil.

Une fois dans Gestion de l’appareil, toucher le profil et sélectionner “Faire confiance”. Vous pouvez juste après ouvrir l’application Unc0ver désormais installée sur votre iPhone, puis cliquer sur le bouton pour commencer le jailbreak. Et hop, c’est fait ! Rien de plus simple. Pour rappel, le jailbreak permet d’accéder à Cydia et des tweaks qui optimisent l’interface de votre iPhone.

