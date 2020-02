L’unique Nintendo Playstation au monde est aux enchères, et elle est déjà très chère

Vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu cette collaboration incroyable mais oui, vous avez bien lu : Nintendo et Sony avait, à la fin des années 80, travaillé ensemble sur une console de jeu. Dans les faits, la Nintendo Playstation était une Super NES avec un lecteur CD. Le but était donc, pour les deux constructeurs japonais, de créer une console de jeu capable de lire les cartouches comme les disques.

Si la console a bel et bien existé en tant que prototype, elle n’a jamais vu le jour dans nos magasins de jeux préférés. Un jour seulement après l’annonce du partenariat entre Nintendo et Sony lors du CES 1991 (oui, le CES, déjà lui), le propriétaire de Mario surprend le secteur et annonce un partenariat avec Philips plutôt qu’avec Sony ! Ce qui a donné lieu à la pas vraiment regretté Philips CD-I, sur laquelle étaient sortis Link : The Faces of Evil, Zelda et The Wand of Gamelon.

Aujourd’hui, ce prototype de Nintendo Playstation est mis aux enchères par le site Heritage Auctions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le prix est déjà élevé, avec 360 000 dollars en jeu à l’heure où nous écrivons ces lignes ! Seriez-vous intéressé pour l’acheter ?

