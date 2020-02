Bug informatique chez Mcdonald’s : ils commandent des centaines de BigMac gratuits

C’est ce qu’on appelle être particulièrement chanceux. Samedi 8 février, la célèbre marque de fast-food McDonald’s a connu un fâcheux bug informatique sur son application. Une faille qui a permis à de nombreux internautes, prévenus via le réseau social Twitter, de profiter d’une grande quantité de burgers et autres frites quasi-gratuitement.

En allant sur l’application McDonald’s, il était en effet possible de commander un menu complet sans le payer, en sélectionnant le menu “Golden” et en utilisant l’option de paiement “Click & Collect”. Autrement dit, il fallait choisir et régler ses produits directement sur son smartphone puis récupérer sa commander au comptoir ou bien se faire livrer. Ils sont nombreux à avoir profiter de tous ces burgers gratuits avant que McDonalds ne corrige le bug.

En tous les cas, peu après les dizaines de commandes passées, McDonalds a annoncé en magasin et sur l’application des ruptures de stocks. Impossible de savoir si cela découlait du bug ou bien si c’était préventif. Un précédent bug similaire avait frappé le géant américain au début du mois de novembre 2019. Autrement dit, il n’y a plus qu’à attendre la prochaine faille de la sorte pour pouvoir profiter de Big Mac gratuits. Nous, on est sur les dents.

Petite soirée #mcdo pour 1€20 la soirée pas cher pas cher pic.twitter.com/sLEzFjnSw8 — (@XMlany) February 8, 2020

