Pour vous arnaquer, les pirates du web ont leurs marques préférées

Vous avez sans doute connu l’amère expérience de recevoir dans votre boite mail un message estampillé “La Société Général” (avec une faute à “générale”), qui cherche à vous soutirer vos numéros de compte et mots de passe dans le but de vous “rembourser” 15.000 euros. Spoiler : ce mail provenait d’un pirate cherchant à vous escroquer. Et pour vous arnaquer, ces hackeurs en herbe ont eux aussi des marques préférées.

Le cabinet spécialisé dans la défense prédictive des boites mails, Vade Secure, a établi un rapport intitulé “Phishers’ Favorites” dans lequel il liste les marques plus les usurpées durant le 4e trimestre 2019 pour des attaques de phishing. Les données de ce rapport sont issues de plus de 600 millions de boites mail dans le monde.

A la première place des marques usurpées pour le phishing, on retrouve le célèbre Paypal. Si le nombre de mail de phishing usurpant Paypal a diminué de 31% par rapport au 3e trimestre, il reste 23% supérieur à celui de l’année dernière, sur la même période ! En seconde place, Microsoft. La dernière place du podium est occupée par le géant Facebook. Voici la liste complète :

Les marques préférées des Phishers selon Vade Secure

Paypal

Microsoft

Facebook

Netflix

WhatsApp

Bank of America

CIBC

Desjardins

Apple

Amazon

