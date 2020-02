WhatsApp compte 2 milliards d’utilisateurs

C’est l’une des messageries instantanées les plus utilisées au monde. WhatsApp, propriété de Facebook, vient de dépasser un cap historique : l’application compte désormais deux milliards d’utilisateurs dans le monde. Fin 2018, elle en comptait 1,5 milliard. Face à la nouvelle, WhatsApp a tenu à parler de la confidentialité des messages et du chiffrage.

« Nous savons que plus nous sommes connectés, plus nous devons nous protéger. À l’heure où nous passons plus de temps en ligne, la sûreté de nos conversations est plus cruciale que jamais », indique WhatsApp sur son blog. « C’est pourquoi chaque message privé envoyé sur WhatsApp est sécurisé par le chiffrement de bout en bout par défaut. Ce chiffrement sophistiqué agit comme un cadenas numérique inviolable qui préserve les informations que vous envoyez par WhatsApp contre les pirates et les criminels. Les messages sont uniquement conservés sur votre téléphone, et personne ne peut ni lire ces derniers ni écouter vos appels, pas même nous. Vos conversations privées restent entre vous ». Et de conclure : il n’y aura « aucun compromis sur la sécurité car cela pourrait exposer nos utilisateurs à certains dangers ».

Pour rappel, Facebook, la maison-mère, compte 2,5 milliards d’utilisateurs dans le monde, dont 37 millions en France. Et vous, disposez-vous de WhatsApp ?

