App du jour : Mapstr, votre carte du monde (iPhone – gratuit)

Mapstr est une app qui change considérablement la façon de découvrir et partager les lieux qu’on aime. Fini les interminables e-mails confus et bourrés de liens hypertextes pour répondre aux questions « Tu connais un resto sympa à Lisbonne ? Tu recommandes quel musée cool à Londres ? Une idée de rooftop à Paris ? ». Mapstr va vous permettre d’enregistrer vos meilleures adresses sur une carte, que vous pourrez ensuite partager avec vos amis.

« Ce qui manquait, c’était une manière simple pour sauvegarder tous les lieux dont on a envie de se souvenir. Alors je me suis lancé. » explique Sébastien Caron, fondateur de Mapstr.

En 2014, l’idée commence à germer dans l’esprit de Sébastien Caron, fondateur de l’app. Il décide alors de passer à l’action en développant l’app tout seul de son côté, grâce à la documentation Apple pour apprendre à coder, et utilise MapKit d’Apple Plan pour la cartographie. L’app compte désormais 150 000 utilisateurs actifs et revendique plus de 700 000 listes créées dans 80 pays.

« Les utilisateurs créent surtout des listes de bars et restaurants à conseiller à leurs proches. Mais on a remarqué aussi des choses plus inattendues, comme une liste des meilleurs lieux pour observateurs d’oiseaux ! » ajoute Sébastien. Les utilisateurs sont libres de s’approprier l’outil pour lister les lieux propres à leurs passions, aussi atypiques soient-elles.

Alors la prochaine fois qu’on vous demandera quels sont les meilleurs tacos ou les plus belles fontaines de votre ville, vous saurez comment en faire profiter le plus grand nombre !

