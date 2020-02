L’iPhone 9 devrait être présenté mi-mars

C’est sans la grosse annonce Apple du premier semestre de l’année 2020. La marque à la pomme devrait en effet produire – sauf si le Coronavirus en Chine l’en empêche – puis sortir durant les prochains mois un iPhone 9, autrefois appelé iPhone SE 2. Le téléphone d’entrée de gamme, qui devrait coûter 399 dollars selon les dernières rumeurs, serait présenté à la mi-mars, selon les informations d’Evan Blass, ou Evleaks.

L’homme est généralement très bien informé sur toute l’actualité mobile. Il a donc publié l’image d’un calendrier appartenant à un opérateur sur lequel on peut voir l’annonce de l’iPhone SE 2 à la mi-mars. Evidemment, tout cela reste pour l’instant cantonné au stade de la rumeur, mais il est fort probable qu’Apple ne tarde pas à présenter son téléphone pas cher.

Ce dernier devrait adopter un design proche de l’iPhone 8, avec la même taille d’écran et de bordures, mais devrait intégrer en son sein le très puissant processeur A13, ainsi que 3 Go de RAM. A voir donc si l’iPhone 9 séduira les foules avec son unique capteur photo mais son prix plus qu’abordable. Pour rappel, mars devrait être très chargé en actualité tech puisque Samsung sortira également ses Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra le 6 du mois.

