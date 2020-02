Coronavirus en Chine : Foxconn délocalise la production des iPhone

Comme World is Small vous en parle régulièrement, le Coronavirus frappe de plein fouet la Chine et impacte grandement la production des produits Apple. Les Airpods connaissent un grand ralentissement, tout comme les iPhone. L’impact est tel que l’on craint que l’iPhone 9, ou SE 2, ne sorte pas en temps et en heure (il était prévu durant le 1er semestre de 2020) et que l’iPhone 12 soit également en retard.

Depuis début janvier, les usines de Foxconn, principal fournisseur d’Apple dans la production des iPhone, sont suspendues par le régime chinois pour éviter toute propagation du virus. Du coup, pas d’iPhone produit. Le géant de l’assemblage a donc pris la décision de délocaliser certains équipements de production en Inde et dans la ville de Taiyuan, en Chine, rapporte l’analyste Ming Chi Kuo.

Pour rappel, le principal site de Foxconn se trouve dans la ville de Zhengzhou, en Chine. Ming Chi Kuo estime à seulement 40% le taux de retour au travail dans les prochaines semaines, ce qui, quoiqu’il arrive, ralentirait la production des iPhone. Pour autant, l’agence de presse Reuters rapporte que la Chine a donné son feu vert à Foxconn pour relancer la production des iPhone dans une usine. L’entreprise tente d’avoir un retour à la normale dans le reste du pays.

