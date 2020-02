Salto, le “Netflix” français, sera lancé le 3 juin

Serait-ce l’événement du printemps ? Le service de streaming de TF1, France Télévisions et M6 a enfin une date de disponibilité, après des semaines voire des mois d’attente et de retard. Salto, c’est son nom, sera lancé le 3 juin prochain, comme le confirme auprès de nos confrères du Figaro Thomas Follin, le directeur général de la plateforme de streaming. Il explique notamment que le 3 juin sera un “lancement test” et qu’il demeurera sans doute quelques bugs ça et là. C’est durant l’été que la majorité des failles seront corrigées pour que septembre soit le mois où tout ira parfaitement.

Dès son lancement, Salto proposera 15 000 heures de programmes, et devrait culminer à 20 000 d’ici la fin de l’année. Il y en aura pour tous les goûts, puisque sont prévus des séries, des films, de la télé-réalité, des documentaires, des magazines d’information, du divertissement et même des programmes pour la jeunesse. « Salto sera la plus grande fenêtre d’exposition de la création française audiovisuelle. Elle permettra d’accéder à toute sa richesse et sa diversité », a déclaré Thomas Follin.

Salto fonctionnera un peu comme Netflix, c’est à dire qu’il faudra débourser entre 5 et 10 euros par mois pour accéder au service, qui n’imposera pas de publicité et devrait également proposer les chaînes classiques. « Nous ne sommes pas là pour être le petit acteur du marché. Nous avons vocation à prendre une part significative du marché », indique le dirigeant.

« Et il nous semble qu’il reste encore une place énorme à occuper. Même si cela prendra évidemment du temps. Quand j’entends que Salto arrive trop tard, je me demande au contraire si nous n’arrivons pas trop tôt. Les plateformes ont commencé à évangéliser les consommateurs. Et c’est tant mieux. Mais un immense travail de démocratisation des usages reste à faire. La très grande majorité des Français n’est pas sur Netflix. Nous espérons qu’ils viendront sur Salto », a également indiqué Thomas Folin.

