Google Photo : des inconnus ont pu avoir accès à vos images privées

Un gros couac que Google aurait aimé cacher sous le tapis. On critique en effet souvent la marque californienne pour sa domination sans faille, pour son manque de transparence et pour son hégémonie qui lui donne quasiment tous les droits. Un autre reproche lui est également fait, tout comme à Facebook ou Twitter : son rapport à la vie privée. Et ce dernier événement risque bien de donner un coup à la réputation de Google.

Le géant, appartenant aux GAFA, met à disposition des utilisateurs Google Photos, qui permet à chacun d’uploader ses photos sur un serveur en ligne pour ne jamais les perdre et les retrouver en se connectant seulement à son compte Google. Sauf que voilà, le service a connu un bon gros bug entre le 21 novembre et 25 novembre 2019, selon une notification envoyée spécifiquement à certains utilisateurs.

En effet, plusieurs exportations de photos ou vidéos se sont retrouvées sur le compte de mauvais destinataires ! Autrement dit, des images privées ont pu être consultées par un total inconnu, qui n’était pas du tout censé les voir. Autre problème causé par ce bug : les bibliothèques de ces utilisateurs ont pu être tronquées de ces photos. Le problème a été résolu depuis, mais ça fait froid dans le dos.

