Galaxy Home Mini : l’enceinte connectée de Samsung commercialisée le 12 février

La marque sud-coréenne Samsung tiendra le 12 février prochain sa fameuse conférence annuelle, le Galaxy Unpacked. Dans cette conférence seront présentés officiellement, même après toutes ces fuites, le Galaxy S20, le Galaxy S20+, le Galaxy S20 Ultra et surtout le Galaxy Z Flip, successeur du Galaxy Fold. Un autre produit devrait également être montré : la Galaxy Home Mini.

Cette enceinte connectée made in Samsung devra concurrencer, en toute logique, l’Amazon Echo et le Google Home. Cette Galaxy Home Mini serait ni plus ni moins qu’une version compacte de la Galaxy Home, qui n’a jamais été commercialisée. Mais comment savons-nous tout ça, nous direz-vous ? Parce que Samsung a encore fait une boulette !

En effet, le géant asiatique vient de dévoiler par erreur sur son site sa date de commercialisation, à savoir le 12 février, soit le lendemain de sa conférence. L’enceinte connectée devrait coûter 99000 won, soit environ 75 euros. L’appareil devrait être équipé d’enceinte AKG, d’un détecteur de présence et d’une alarme intégrée. Mais aussi de la technologie infrarouge, pour une compatibilité totale. Samsung a évidemment rapidement retiré le produit de son site, mais ça n’a pas suffit. A voir donc si cette fiche a été publiée pour brouiller les pistes ou si le produit sortira bel et bien dans quelques jours seulement désormais.

