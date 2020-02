Coronavirus : les fournisseurs d’Apple en Chine veulent relancer la production la semaine prochaine

La Chine est actuellement touchée par le Coronavirus, un virus dérivé du SRAS qui avait fait environ 300 morts entre 2002 et 2003. L’épidémie est telle que chaque jour, l’état chinois annonce la mort de plus de 50 personnes, et plus d’un millier d’infectés surgissent toutes les 24 heures dans la province de Hubei, foyer du Coronavirus. Le gouvernement de Xi Jinping a donc logiquement prolongé les vacances du Nouvel An chinois et a ordonné aux entreprises de suspendre leurs activités jusqu’à la semaine prochaine.

Un blocage qui pourrait être maintenu suivant l’évolution du virus. Les fournisseurs d’Apple se disent cependant prêts à relancer leur production. Le principal sous-traitant d’Apple Foxconn, connu pour assembler les iPhone, a en effet indiqué auprès du média américain Bloomberg qu’il comptait reprendre la production à plein régime dès le 10 février. Quanta Computer, Inventec et LG Display, qui développent les AirPods et des écrans, comptent faire de même. Les usines de ces fournisseurs sont tout de même situés à plus de 500 kilomètres de Wuhan, la ville chinoise qui a connu l’infection.

Apple avait de son côté annoncé que ses bureaux et Apple Store en Chine seraient fermés jusqu’au 9 février « par mesure de précaution et sur la base des derniers conseils des principaux experts en matière de santé ». Apple compte 10 000 employés en Chine.

