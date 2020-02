Il n’y aura pas de Switch Pro en 2020, annonce Nintendo

La Nintendo Switch est un succès mondial, mais est constamment sous le feu des critiques depuis sa sortie. Beaucoup la considèrent comme trop peu puissante par rapport à la concurrence, bridant alors la possibilité pour ses joueurs d’accéder à des sites gourmands disponibles sur PS4 et Xbox One, tels que Red Dead Redemption 2. Et avec la sortie très prochaine des PS5 et Xbox Series X, on était en droit de s’attendre à un nouveau modèle de Switch boosté. De nombreuses rumeurs indiquaient d’ailleurs une sortie en septembre.

Mais le géant japonais a décidé de couper court aux rumeurs en communiquant dessus par le biais du président de l’entreprise Shuntaro Furukawa. “En ce qui concerne la Nintendo Switch, nous pensons qu’il est important de continuer à communiquer sur l’attrait des deux systèmes Nintendo Switch et d’élargir la base installée. Veuillez noter que nous ne prévoyons pas de lancer un nouveau modèle Nintendo Switch en 2020.”

Pour autant, les jeux devraient être au rendez-vous pour les 48 millions de consoles Nintendo Switch sur le marché. “Nous continuerons à nous concentrer sur le développement de logiciels pour Nintendo Switch à l’avenir”, continue-t-il. “Nous nous concentrons également sur les initiatives qui permettent aux consommateurs de continuer à jouer après la sortie du titre. Comme annoncé récemment, nous prévoyons de mettre à jour le contenu du jeu et de distribuer de nouveaux contenus complémentaires pour Pokemon Sword et Pokemon Shield. Et comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons décidé de créer encore plus de combattants supplémentaires pour Super Smash Bros. Ultimate”, a-t-il conclu.

4 / 5 ( 1 vote )