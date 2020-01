Nearby Sharing : l’équivalent d’AirDrop sur Android se montre

S’il y a bien un service qui pousse les consommateurs à acheter des smartphones Apple, c’est AirDrop. Le service permet en effet, de façon quasi-instantané, de transférer vos fichiers d’un appareil à la pomme à un autre (iPhone vers Macbook., par exemple). Cela se fait en outre sans fil, car le transfert passe par Bluetooth. Tous ceux l’ayant essayé en sont fans et c’est souvent l’un des arguments qui revient dans la bouche des Apple fans.

Visiblement, le succès d’AirDrop a inspiré Google, qui a voulu démocratiser son propre service sur Android nommé Nearby Sharing. Rappelez-vous, Oppo, Xiaomi et Vivo avaient fait la même chose il y a quelques semaines. Nearby Sharing (Partage à proximité en français) est déjà en place au niveau des services Google Play, et XDA-Developers a réussi à l’activer.

Dans la vidéo de démonstration ci-dessous, on peut voir que deux smartphones, le Pixel 2 XL et le Pixel 4 se partagent des données grâce à un appairage en Bluetooth, puis passent par le Wi-fi pour accéder le transfert. Comme AirDrop, donc. L’un des fichiers pesait pas moins de 3,5 Go, et il a fallu 2 minutes et 4 secondes pour effectuer le transfert. On vous laissera juge de la rapidité. Pour l’instant, Nearby Sharing n’est pas encore disponible mais ça ne saurait tarder.

