WhatsApp n’est “pas considéré comme un moyen sûr” pour communiquer, selon l’ONU

L’application de messagerie détenue par Facebook WhatsApp est-elle vraiment sécurisée ? Pas selon l’ONU, qui vient de déclarer via l’un de ses porte-paroles qu’elle “n’est pas considérée comme un moyen sûr” pour communiquer. Il faut dire que ces derniers jours ont été particulièrement rudes pour l’app. Le milliardaire et propriétaire d’Amazon, Jeff Bezos, aurait en effet été hacké par le prince héritier d’Arabie Saoudite Mohammed ben Salmane via une vidéo envoyé par WhatsApp, selon les premiers éléments de l’enquête.

Les responsables de Nations Unies ont donc eu pour consigne de ne plus utiliser WhatsApp. « Les principaux responsables aux Nations unies ont reçu pour instruction de ne pas utiliser WhatsApp, ce n’est pas considéré comme un moyen sûr », a indiqué le porte-parole de l’ONU. Une mesure en place depuis juin 2019, tout de même.

WhatsApp a tenu à réagir à cette affaire par l’intermédiaire de Carl Woog, directeur de la communication de l’appli. « Chaque message privé est protégé par un cryptage de bout en bout pour contribuer à empêcher WhatsApp ou d’autres de voir les conversations. La technologie de cryptage que nous avons développée avec Signal jouit d’une grande considération auprès des experts en sécurité et reste la meilleure disponible pour les personnes à travers le monde ».

