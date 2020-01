Disney + : la série Obi-Wan Kenobi suspendue à cause du scénario

Rien ne va plus chez Disney. Si Star Wars 9 reste un succès commercial, il a fait moins bien que ces prédécesseurs. En cause, une trilogie qui a déçu les fans de la saga de la Guerre des Etoiles. Désormais, l’espoir des fans repose sur les séries prévues pour la plate-forme de streaming Disney +, qui a livré la très bonne The Mandalorian, notamment. Un autre programme est particulièrement attendu désormais : la série Obi-Wan Kenobi, avec Ewan McGregor dans le rôle-titre.

Mais visiblement, la série, en pleine production, n’est pas assez satisfaisante pour Disney et plus précisément pour Kathleen Kennedy, la très controversée présidente de Lucasfilm. Elle a purement et simplement décidé de suspendre la production de la série car elle n’est pas satisfaite du script actuel, selon les informations du média Collider. Le scénario, écrit par Hossein Amini, a été “jeté à la poubelle” et le nombre d’épisodes réduit de 6 à 4.

Ewan McGregor a tenu à réagir à cette annonce auprès d’IGN : « Les scénarios étaient vraiment bons. Je pense que maintenant que l’épisode IX est sorti, tout le monde chez Lucasfilm a du temps à consacrer à l’écriture. J’ai lu environ 80 à 90% de ce qu’ils ont écrit jusqu’à présent et c’était vraiment bien. Ils veulent juste commencer à tourner en janvier au lieu d’août, c’est tout. Rien de dramatique. Ca arrive souvent dans les projets, ils voulaient juste repousser à l’année prochaine ».

