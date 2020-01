Cyberpunk 2077 probablement repoussé à cause de la Xbox One

S’il y a bien un jeu que les joueurs du monde entier attendent cette année, c’est Cyberpunk 2077, le nouveau-né du studio CD Projekt Red, déjà derrière la mythique saga de The Witcher. Le titre nous proposera d’incarner un personnage créé de toutes pièces dans un monde, comme son nom l’indique, cyberpunk, et donc rétro-futuriste. Au départ, le titre devait sortir le 16 avril prochain, mais il a malheureusement été repoussé jusqu’au 17 septembre.

Le studio polonais derrière le jeu justifie ce retard par la nécessité de quelques mois supplémentaires de développement pour corriger les quelques bugs qui demeurent ça et là. Pour rappel, The Witcher 3 était truffé de bugs à sa sortie, et quel que soit la plate-forme.

Mais cette justification cacherait une raison un peu plus folle, et surtout plus logique. En effet, les consoles actuelles seraient trop peu puissantes pour accueillir le jeu, ce qui entrainerait de grosses difficultés d’optimisation, selon le réalisateur polonais Borys Niespielak. Framerate insuffisant, textures en basse qualité… On ne sait pas exactement ce dont il en retourne, mais tout est possible. En particulier, ce serait la Xbox One S qui poserait le plus problème. Un argument de plus donc dans la balance pour s’acheter une PS5 et Xbox Series X à la fin de l’année…

