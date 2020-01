167 millions d’abonnés pour Netflix

Le géant du streaming Netflix a récemment publié ses derniers résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’année 2019. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont excellents. La société vieille de plus de 20 ans a dépassé ses attentes, aussi bien en termes de revenus qu’en termes de gain d’abonnés à l’international. Aux Etats-Unis par contre, le nombre de nouveaux abonnés déçoit, Disney + oblige…

Le service de streaming a donc annoncé avoir eu un chiffre d’affaires de 5,47 milliards de dollars sur ce trimestre, contre 4,19 milliards de dollars à la même période l’année dernière. Cela signifie un gain de 31%, rien que ça. Le bénéfice net a quant à lui quasiment quadruplé, avec 587 millions de dollars contre 134 millions de dollars l’année dernière. Si l’on prend en compte l’année 2019 dans sa totalité, les revenus ont été de 20,16 milliards de dollars avec des bénéfices de 1,87 milliard de dollars. L’année dernière, Netflix était à 15,8 milliards de dollars en revenus et 1,21 milliard de bénéfices.

Enfin, à propos du nombre d’abonnés payants, Netflix en a 167,09 millions à ce jour, soit 8,76 millions de plus que le trimestre précédent. En détail, cela signifie 423 000 de plus aux Etats-Unis et 8,3 millions de plus à l’international. De très gros nombres qui ne peuvent que faire plaisir au géant, qui en a profité pour vanter l’incroyable succès de The Witcher : 76 millions de foyers l’ont visionné lors du 1er mois de sortie.

