L’iPhone 12 sera-t-il aussi puissant qu’un MacBook Pro 15 pouces ?

C’est la nouvelle rumeur du jour. Alors que l’iPhone 12 et ses variantes devrait débarquer d’ici le mois d’octobre prochain, la toute nouvelle puce surpuissance de la marque à la pomme viendra également sur le marché. Généralement, les puces AX que conçoit la firme californienne sont toujours surpuissantes, et recalent toute concurrence. Au prix où sont vendus les iPhone, ça peut se comprendre…

Les prochains iPhone intègreront donc la puce A14, qui sera gravée en 5 nm au lieu de 7 nm pour les puces utilisées dans l’iPhone 11 et 11 Pro. Grâce à cette gravure encore plus fine, le nombre de transistors augmentera et la puissance aussi. Plus de 15 milliards de transistors pourraient y être intégrés, permettant ainsi une consommation électrique moindre, et donc une meilleure autonomie également.

Ces milliards de transistors seraient donc une grande avancée pour la puissance du prochain iPhone. Mais selon nos confrères américains de Macworld, la puissance du téléphone à la pomme serait sans égale. En effet, l’iPhone 12 pourrait être aussi puissant que le dernier MacBook Pro 15 pouces, ce qui étendrait le champ des possibles ! Il faudra évidemment attendre la confirmation officielle, mais de tels composants transformerait, une bonne fois pour toutes, l’iPhone en véritable ordinateur de poche.

