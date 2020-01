Fortnite tourne désormais à 120 FPS sur iPad Pro

Dans le milieu du jeu vidéo, la société Epic Games avec son jeu Fortnite a frappé très fort. Et continue d’écraser la concurrence depuis la sortie de son titre phare il y a désormais plus de deux ans. On connaissait surtout Epic Games pour sa saga Gears of War sur Xbox 360 et PC à partir de 2006, mais depuis Fortnite, l’éditeur est devenu même le propriétaire de son store, qui concurrence sans mal Steam sur PC.

Mais point de PC aujourd’hui, puisque l’on va vous parler de tablettes. Et plus précisément de l’iPad Pro, le modèle très haut de gamme de la marque à la pomme. Surpuissante, cet iPad Pro a souvent été vendu comme un véritable ordinateur, mais avec toutes les qualités d’une tablette, à savoir sa portabilité et sa simplicité d’utilisation. Mais surtout, l’iPad Pro en a dans le ventre, comme vient de le prouver Epic Games en déployant une nouvelle mise à jour de Fortnite.

Une nouvelle mise à jour qui ne concerne pour l’instant que les modèles d’iPad Pro de 2018 équipés de la puce A12X. Sur ce modèle précis, le jeu tourne en effet à plus de 120 images par secondes ! Pour rappel, même les derniers iPhone sont limités à 60 FPS. Pour basculer en 120 FPS, il faut aller dans les réglages du jeu. Avec ce type de news, le jeu mobile semble enfin percer et dépasser le cadre de Candy Crush et compagnie.

