Super Nintendo World : le parc d’attractions de Nintendo se dévoile en vidéo !

C’est désormais officiel : le géant japonais du jeu vidéo Nintendo ouvrira son propre parc à thème. Un peu loin de chez nous cependant : à Osaka, dans l’ouest du Japon. Mais ce ne sera pas la seule ville qui sera concernée, puisque la marque ouvrira aussi d’autres parcs à thèmes à Orlando aux Etats-Unis, dans le quartier de Hollywood à Los Angeles, et à Singapour. La France n’est pas encore prévue pour l’instant.

La campagne de teasing pour ce nouveau parc vient de démarrer ce 14 janvier. Nintendo présente son parc comme un jeu vidéo grandeur nature, plus que comme un parc d’attractions. Les visiteurs auront l’obligation de porter des bracelets connectés (nommés Power Up) qui seront liés à une app mobile. Obtiendra-t-on des récompenses au fur et à mesure de notre progression ? Sûrement ! Il sera d’ailleurs possible de récolter des pièces virtuelles, comme dans les jeux Mario.

Le parc à thèmes a son propre site officiel. L’une des attractions nous permettra de piloter des Karts, comme dans Mario Kart, ou visiter le parc à dos de Yoshi. Bref, les possibilités s’annoncent nombreuses. On a hâte également de savoir si ce parc sera uniquement centré sur l’univers de Mario ou si Samus et autre Link feront leur apparition…

