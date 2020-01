SelfieType : le clavier Samsung que l’on fera apparaître sous nos doigts

Samsung est l’une des plus grandes entreprises du monde. Elle ne cesse d’innover et ce, dans tous les domaines. Après les téléviseurs 8K et les smartphones pliables, voici le clavier virtuel que l’on fera apparaître n’importe où. Oui, n’importe où. Autrement dit, vous garderez toujours ce clavier sous la main, et ce, littéralement. Ainsi, vous pourrez transformer votre table en clavier, par exemple.

Cette technologie, nommée SelfieType (rien à voir avec les photos), a été présentée au Consumer Electronics Show, qui bat son plein en ce moment à Las Vegas. Pour rappel, le CES a été le théâtre de nombreuses révélations, dont le Segway S-Pod, notamment. Le SelfieType de Samsung est une application qui s’appuie sur la caméra de votre smartphone pour reconnaître les mouvements de vos doigts.

Chacune de vos frappes seront retranscrites sur le clavier du smartphone. Pas besoin de gants, juste de vos doigts ! Et vu les petites lettres du clavier de smartphone, ça ne peut qu’être pratique si vous êtes un grand rédacteur. Pour l’instant, la technologie n’est qu’un prototype logiciel, mais il est certain qu’une commercialisation future est à prévoir, au moins sur les prochains téléphones de la marque sud-coréenne…

