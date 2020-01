Playstation 5 : Sony ne participera pas à l’E3 2020

S’il y a un événement que les joueurs du monde entier suivent chaque année, c’est bel et bien l’E3, qui se tient tous les mois de juin à Los Angeles. Cette grande messe du jeu vidéo réunit tous les acteurs du gaming, à savoir journalistes, éditeurs, développeurs et constructeurs, dans le seul but de présenter les nouveaux titres à venir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce salon envoie du rêve ! Véritable institution, l’E3 est toujours programmé autour de conférences tenues par Electronic Arts, Microsoft, Ubisoft, Square Enix et Sony.

Mais cet E3 2020 est particulièrement spécial, puisqu’il se tient quelques mois seulement avant la sortie des nouvelles générations de consoles, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. Et pourtant, Sony a annoncé faire l’impasse sur le salon cette année, tout comme l’an dernier.

« Après une évaluation approfondie, Sony Interactive Entertainment a décidé de ne pas participer à l’E3 2020 », a indiqué Sony à GameIndustry. « Nous ne pensons pas que la vision de l’E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année », ajoute le groupe.

« Nous nous appuierons sur notre stratégie d’événements mondiaux en 2020 en participant à des centaines d’événements de consommateurs dans le monde entier. Notre objectif est de faire en sorte que les fans se sentent membres de la famille PlayStation et aient accès à leur contenu préféré. Nous avons une fantastique gamme de titres à venir sur PlayStation 4, et avec le lancement prochain de la PlayStation 5, nous avons vraiment hâte de fêter cette année avec nos fans », déclare Sony. Petite déception de notre côté, on ne va pas vous le cacher…

4 / 5 ( 1 vote )