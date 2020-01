Cinq iPhone différents en 2020 ?

Ca commence à faire beaucoup. Les différents modèles d’iPhone 12 sortiront d’ici la fin de l’année, comme chaque année. Oui, les iPhone 11 n’ont que quelques mois, et pourtant, les rumeurs entourant les nouveaux téléphones de la marque à la pomme se font de plus en plus nombreuses. Selon divers bruits de couloir et surtout un rapport du célèbre site japonais Macotakara, il n’y aurait pas 4 mais 5 nouveaux modèles d’iPhone 12 en 2020 !

Bien évidemment, parmi ces cinq modèles, on retrouve le fameux iPhone SE, ou iPhone 9, qui s’inspirerait directement du design de l’iPhone 8 pour y intégrer le retour du Touch ID, cette technologie de sécurisation via empreinte digitale. World is Small vous en a déjà parlé, donc rien de nouveau sous les tropiques. Cet iPhone 9 n’aurait qu’un seul capteur photo mais une puce A13 Bionic, histoire d’être à jour. Il sortirait avant l’été 2020.

Mais là où les rumeurs semblent quelque peu contradictoires, c’est qu’Apple préparerait aussi un modèle d’iPhone 9 amélioré ! Celui là intégrerait, comme dit précédemment, Touch ID, mais surtout Face ID et d’autres caractéristiques supplémentaires ! On préfère vous prévenir : c’est assez peu probable que la firme californienne se risque à sortir un modèle amélioré d’un téléphone sorti quelques mois auparavant, mais sait-on jamais. Du reste, les trois autres modèles sont les iPhone 12 “classiques”, à savoir un iPhone 12 de 6,1 pouces, un Pro de 5,4 pouces et un Pro Max de 6,7 pouces.

4 / 5 ( 1 vote )