3 ans après sa sortie, Pokémon Go réalise un chiffre d’affaires record

S’il y a bien une marque qui génère toujours beaucoup d’argent, c’est bien Pokémon, qui ne cesse d’engranger les ventes. On l’a bien vu avec le dernier jeu sur Switch, Pokémon Epée et Bouclier, qui malgré tous ses défauts, se vend comme des petits pains. Bref, avant lui, il y a eu Pokémon Go, qui est sorti en grande pompe en été 2016. Trois ans plus tard, le titre de Niantic est toujours dans les top chartz puisqu’il a réalisé un chiffre d’affaires record en 2019.

Pokemon Go a en effet généré près de 900 millions de dollars en 2019, son meilleur résultat depuis son lancement. Durant cette année, le chiffre d’affaires a progressé de 10% par rapport à 2018, et de 51% par rapport à 2017 ! Pourtant, le jeu compte de moins en moins de joueurs, donc ces chiffres sont assez surprenants.

Pokemon Go peut toutefois compter sur ses plus grands fans, qui investissent leurs deniers dans la chasse aux Pikachu, Salamèche et autres Tortank. Dans le détail, sur les 900 millions de dollars récoltés, 482 millions d’entre eux proviennent directement des joueurs Android, et 412 millions des joueurs iOS. C’est donc relativement kif-kif. Pokémon Go a rapporté, en tout et pour tout, 3 milliards de dollars depuis son lancement. Un sacré pactole que Niantic voudrait réitérer avec son fameux jeu Harry Potter…

