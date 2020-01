OnePlus révèle son Fluid Display, une technologie d’écran AMOLED à 120 Hz

Le Consumer Electronics Show cessera-t-il cette semaine de nous surprendre ? Alors qu’il bat son plein dans la ville de Las Vegas, aux Etats-Unis, et qu’il a nous a notamment gratifié du Segway S-Pod et de nombreux téléviseurs 8K, il est encore aujourd’hui au centre des attentions grâce à la marque OnePlus. Le constructeur chinois, qui a déjà commercialisé l’an dernier de nombreux smartphones dotés d’une dalle 90 Hz, voit encore plus loin pour cette année 2020.

OnePlus a en effet annoncé, en collaboration avec Samsung Display, une technologie d’écran AMOLED au taux de rafraîchissement impressionnant : 120 Hz, rien que ça. La technologie est inédite et se nomme Fluid Display, tout simplement. Pour la faire courte, la technologie logicielle de OnePlus permet d’intégrer des images supplémentaires dans des vidéos en 24 ou 30 images par seconde, dans le but d’obtenir des vidéos en 60 voire 120 IPS ! Un peu comme ce que l’on retrouve avec le mode “jeu” des téléviseurs Samsung.

Dans les faits, cela signifie que vous n’aurez sans aucun doute aucun ralentissement dans vos images capturées, et même sur votre navigateur web lors du scrolling. Et petite cerise sur le gâteau, le taux de rafraîchissement des composants tactiles de l’écran atteindra les 240 Hz, donc le temps de réponse sera extrêmement faible… On a hâte d’en savoir plus sur ce OnePlus 8, qui intègrera la technologie !

