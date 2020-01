De nouvelles photos en fuite pour le Samsung Galaxy S20 (ou S11)

La marque sud-coréenne Samsung a décidément bien du mal à retenir ses informations et les empêcher d’être divulguées. Le site XDA-Developers a publié il y a très récemment de nouvelles photos du nouveau téléphone de Samsung, censé remplacer le Samsung Galaxy S10. Et le premier élément à indiquer, c’est que son nom ne sera pas le Galaxy S11, comme on pouvait s’y attendre, mais bel et bien le Galaxy S20, histoire de coller à la nouvelle année.

Ces nouvelles photos pour le téléphone phare de la firme, qui sera d’ailleurs accompagné d’une version Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, confirment donc le nouveau nom au démarrage de la bête, mais aussi son design qui ne change pas tant que ça. Sauf peut-être au niveau du capteur photo. Au dos de ce S20+ se trouve un module avec pas moins de quatre capteurs différents, avec sans aucun doute un ultra grand angle et un téléobjectif. On peut également voir un flash et, semble-t-il, un micro.

Sur la tranche droite, le bouton on/off et les boutons de volume. Pas de bouton spécifique pour lancer Bixby, donc. A l’avant, une grande dalle, des fines bordures, bref, tout ce qu’il faut là où il faut. En haut, au centre, on distingue le capteur frontal. N’oublions que ce Galaxy S20 est attendu pour ce début d’année, et devrait être décliné en 4G comme en 5G.

