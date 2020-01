Avec le jeu Ghone is gone, vous pourrez revivre l’évasion de Carlos Ghosn

S’il y a bien une affaire qui a déchaîné les passions dernièrement, c’est bien la fuite du Japon de l’ex-patron de l’alliance Renault Nissan, Carlos Ghosn. Accusé par la justice japonaise de malversations financières, le franco-libanais était en prison depuis de nombreux mois, dans des conditions de détention pas franchement agréables, selon ses dires. Après des jours et des jours de feuilleton médiatique, son incarcération a atteint son climax la semaine dernière, lorsqu’il s’est évadé et a rejoint le Liban.

Bref, à la suite de cette évasion, certaines rumeurs évoquaient une série Netflix en préparation. Que nenni pour l’instant : c’est plutôt un jeu vidéo parodique qui relatera la fuite en avant de l’ex-dirigeant ! Intitulé Ghone is Ghone, il sera disponible sur Steam et devrait sortir d’ici la fin du mois de janvier.

« Autrefois titan de l’industrie automobile et PDG du cartel des sociétés Ruso, Nisson et Bishibishi, Loscar Gon est sous la surveillance d’un pays 24h / 24 et 7j / 7. Votre rôle en tant que Gon est d’essayer de vous faufiler dans les espaces les plus étroits pour échapper au pays, en utilisant des pots-de-vin et parfois en vous cachant dans un étui à instruments de musique. Dirigez-vous vers l’aéroport international du Sankai pour prendre un vol charter à destination de votre mère patrie Nonleva », lit-on dans la description de ce jeu. Ici, on a hâte d’y jouer.

