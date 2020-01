Apple pourrait développer un stylet avec une caméra

Apple veut décidément conserver son statut de roi de l’innovation. La marque à la pomme ne cesse en effet de déposer divers brevets, qui ne seront pas tous utilisés, disons-le, pour garder sous le coude tout un panel de technologies séduisantes. Histoire de ramener du mieux possible les geeks du monde entier dans son bercail. Aujourd’hui, le brevet qui nous intéresse concerne un concept de “pencil”, ou stylet, qui serait équipé d’une caméra et surtout bardé de fonctionnalités.

Apple a déjà lancé deux Pencil il y a peu. Il est donc désormais temps de réfléchir au second. L’un des brevets mis en avant décrirait une nouvelle surface tactile qui permettrait plusieurs niveaux de pression. Rappelons que le Pencil 2 ne peut pour l’instant que faire l’équivalent d’un double clic. Le stylet veut en effet distinguer la pression qu’exerce un utilisateur de la simple pose du stylet sur l’écran. On s’explique : lorsque quelqu’un tient un stylo sur un bout de papier, il n’écrit pas forcément dessus. Or, avec le pencil actuel, tout contact avec l’écran est synonyme d’écriture. Avec ce brevet, Apple veut donc distinguer les deux types de pressions.

Un autre brevet, datant de décembre 2019, avance qu’un stylet avec une caméra intégrée pourrait être développé. Pour quel usage ? On ne sait pas encore, mais il est certain qu’Apple n’en a pas fini avec ses pencils en tout genre.

