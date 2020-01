Joy-Con Drift : Nintendo réagit enfin et s’engage à réparer les manettes hors-garantie

Vous vous en souvenez sans doute si vous êtes un lecteur régulier du travail de World is Small : la Nintendo Switch a été sacrée comme étant l’un des pires produits de l’année 2019. En cause ? Un problème qui touche de nombreux utilisateurs ayant acheté la console de jeux vidéo aux alentours de sa sortie : le Joy-Con Drift. Le Joy-Con Drift signifie qu’une de vos manettes transmet un mouvement du joystick à la console, alors que vous n’exercez aucune pression sur lui. Autrement dit, votre personnage se déplace tout seul.

Nintendo a donc été mis en demeure par l’association de consommateurs UFC que Choisir, et la filiale française de la marque japonaise a choisi d’y répondre par les actes. Elle a donc reconnu le problème via la parole de son patron, Philippe Lavoué, dans les colonnes du site Le Monde : « On est au courant des rapports récents, mais à la connaissance de Nintendo France, le nombre de cas est extrêmement faible ».

Un nombre de cas “très faibles” selon Nintendo, qui seront désormais traités. M. Lavoué affirme en effet que chacune des manettes touchée par le Joy-Con Drift pourra être réparée ou remplacée gratuitement, et ce “même lorsque la garantie commerciale est expirée”. Pour rappel, la Switch Lite, sortie récemment, n’est pas touchée par le problème… du moins pour le moment.

4 / 5 ( 1 vote )