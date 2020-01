Apple séduit le marché chinois grâce à l’iPhone 11

S’il y a bien un marché qu’Apple craint de tout son être, c’est bien évidemment celui de l’Empire du milieu, qui donne bien du fil à retordre aux entreprises qui lui sont étrangères. Il faut dire que la Chine est plutôt bien achalandée en matière de marque de smartphone, avec Oppo, Xiaomi et Huawei, notamment, qui ne cessent de progresser niveau ventes et parts de marché. Et pourtant, la marque à la pomme semble avoir réussi l’exploit de gagner du terrain là bas, un an après de multiples revers essuyés.

Apple avait en effet connu une importante baisse des ventes d’iPhone en Chine, à cause notamment des relations commerciales tendues entre le gouvernement américain et le gouvernement chinois. En avait résulté un certain boycott d’Apple de la part des Chinois, très chauvins quand on parle d’économie.

Mais selon le journal américain reconnu Bloomberg, qui s’appuie sur les chiffres d’une organisation chinoise, les ventes d’iPhone ont énormément progressé ces derniers mois. Elles ont en effet connu une augmentation de 18,7% en décembre 2019 par rapport au même mois en 2018. 3,18 millions d’iPhone ont été donc vendus selon une estimation. Une belle performance que l’on doit à une baisse des taxes en Chine l’année dernière et surtout à un modèle de téléphone plutôt abordable.

