CES 2020 : Las Vegas ciblé par une cyberattaque

Le salon du Consumer Electronics Show (CES 2020) bat son plein en ce moment même dans la cité du vice, Las Vegas. Des centaines de startups et milliers de journalistes de par le monde s’y sont rendus pour tester ou juste entrapercevoir les dernières innovations et technologies à sortir. Mais le vice n’est visiblement pas que l’apanage de la ville mythique, puisqu’une cyberattaque a délibérément ciblé Las Vegas en plein salon.

Ce sont les autorités de la ville, via le compte Twitter City of Las Vegas, qui ont annoncé la nouvelle. Selon elles, les différents systèmes de Las Vegas ont été attaqués, et le gouvernement local a dû supprimer de nombreux services web, dont le site officiel de la ville ! L’attaque a eu lieu en pleine nuit, à 4h30 du matin.

Pour le moment, on ne sait pas encore ce qui s’est exactement passé, mais un rapport affirme qu’un réseau de distribution de mail était visé. Demande de rançon ou de phishing ? C’est très possible, d’autant qu’à Las Vegas, on est supposé avoir de l’argent… Aucune donnée personnelle n’a pourtant été dérobée durant cette attaque. Quant à l’identité des coupables, une enquête est actuellement en cours. Ce n’est pas la première fois que les Etats-Unis sont touchés par ce type d’attaque : à Baltimore en mai dernier, la ville avait été complètement paralysée par des pirates.

